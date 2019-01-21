На сцене дома Дворянского собрания выступит Оркестр русских народных инструментов «Тула», солист — Максим ПАВЛОВ (народный вокал) г. Москва.

Максим Павлов представит тульским слушателям программу «Дорога к дому», в которую вошли его собственные сочинения, песни русских композиторов и народные мелодии.

Максим Павлов родился в Беларуси. С детских лет мальчик впитал в себя народную песенную традицию, выступая с семьёй на праздниках и фестивалях. Его талант был замечен, и Максиму предложили учиться в Республиканском музыкальном колледже при Белорусской государственной академии музыки. Завершив обучение в колледже, он затем с отличием окончил Российскую Академию Музыки им. Гнесиных.

В годы учёбы молодой музыкант был удостоен белорусских и российских президентских поощрений, награды Фонда Владимира Спивакова, золотой медали Международных дельфийских игр, Гран-при фестиваля «Золотое поколение Золотого века», международных конкурсов имени Ф. И. Шаляпина и «Кубок Союзного государства и стран СНГ».

Сегодня Максим Павлов — востребованный певец народного жанра. Артист сотрудничает с такими коллективами как Кубанский казачий хор, Северный хор, выступает с ведущими оркестрами России. Его концерты проходили на крупнейших сценах — в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Государственном Кремлевском дворце, а также во многих городах России, Беларуси, Германии, Бельгии, Голландии, Сербии, Турции, Эстонии, Латвии, Литвы, Франции.