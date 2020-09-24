DarkSecretLove. Tribute to Rammstein

8 октября в Concert Hall состоится концерт московской группы Dark Secret Love. Мощнейшая музыкальная подборка исключительно золотых хитов группы Rammstein в живом исполнении московской группы Dark Secret Love никого не оставит равнодушным!

Безумная энергетика музыки Тилля Линдеманна и Ко, шквал живого звука, море драйва и многое другое, только в этот вечер!

Такое пропускать нельзя!

Работает бар, кухня.

Стоимость билетов в день концерта: 500 руб.