DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
8 октября в Concert Hall состоится концерт московской группы Dark Secret Love. Мощнейшая музыкальная подборка исключительно золотых хитов группы Rammstein в живом исполнении московской группы Dark Secret Love никого не оставит равнодушным!
Безумная энергетика музыки Тилля Линдеманна и Ко, шквал живого звука, море драйва и многое другое, только в этот вечер!
Такое пропускать нельзя!
Работает бар, кухня.
Стоимость билетов в день концерта: 500 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
8 октября 2020, четверг
20:00
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1080-2800 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽