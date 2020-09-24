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DarkSecretLove. Tribute to Rammstein

DarkSecretLove. Tribute to Rammstein

8 октября в Concert Hall состоится концерт московской группы Dark Secret Love. Мощнейшая музыкальная подборка исключительно золотых хитов группы Rammstein в живом исполнении московской группы Dark Secret Love никого не оставит равнодушным!

Безумная энергетика музыки Тилля Линдеманна и Ко, шквал живого звука, море драйва и многое другое, только в этот вечер!
Такое пропускать нельзя!
 
Работает бар, кухня. 
Стоимость билетов в день концерта: 500 руб.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
8 октября 2020, четверг
20:00
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Касса
Обе-Рек
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7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
MegaloMania Acoustic
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10 октября, суббота 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1080-2800 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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