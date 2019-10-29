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CATHARSIS

CATHARSIS

В клубе Backstage выступит heavy/power metal группа CATHARSIS. Музыканты презентуют новейший альбом и лучшие песни.

Поклонников ждет музыка в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сэтов песни!

Работа над альбомом заняла огромное количество времени, его реализацию предварил выход сразу двух новых синглов, на композицию 'ВРЕМЯ ПОТЕРЬ' был снят студийный видеоклип под руководством одного из самых востребованных европейских режиссеров Patric Ullaeus (Arch Enemy, Dimmu Borgir, In Flames, Within Temptation и др.), в составе CATHARSIS уверенно закрепилась харизматичная Ольга Петрова (скрипка), весной 2019 года группой был проведен тестовый мини-тур с обкаткой ряда композиций из готовящегося альбома.

После успеха масштабной постановки 'SYMPHONIAE IGNIS', приуроченной к 20-летию группы, коллектив решил вывести этот симбиоз на следующий уровень, впервые в своей истории записав студийно новейший материал с симфоническим оркестром, и представит его в большой концертной постановке.
 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
1 декабря 2019, воскресенье
19:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
Купить билет
13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Открытие нового клубного пространства
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7 декабря, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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