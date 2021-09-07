Белые ночи
16 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
16 сентября 2021, четверг
19:00
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽