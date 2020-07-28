Бахыт Компот
12 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бах!Компот». Артисты готовят большой сольный концерт.
Группа образовалась в далеком 1989 году. Её лидер - Вадим Степанцов - родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Новинки тоже будут!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 сентября 2020, суббота
20:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽