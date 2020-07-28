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Бахыт Компот

Бахыт Компот

12 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бах!Компот». Артисты готовят большой сольный концерт.

Группа образовалась в далеком 1989 году. Её лидер - Вадим Степанцов - родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Новинки тоже будут!

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Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 сентября 2020, суббота
20:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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