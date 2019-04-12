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Астраханский государственный ансамбль песни и танца

Астраханский государственный ансамбль песни и танца

На сцене Городского концертного зала выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца с программой «Жемчужина Нижнего Повожья».

Артисты готовят особую программу, которая представляет собой колоритную мозаику песен и танцев народов, населяющих юг России и Астраханской области. Вы увидите зажигательные танцы — калмыцкий, татарский, азербайджанский; услышите популярные русские и казачьи песни. Широко представлена в программе и рыбацкая тематика. Оркестр представит виртуозные обработки инструментальной музыки.

Ни один зритель не останется равнодушным.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 июня 2019, среда
19:00
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