На сцене Городского концертного зала выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца с программой «Жемчужина Нижнего Повожья».

Артисты готовят особую программу, которая представляет собой колоритную мозаику песен и танцев народов, населяющих юг России и Астраханской области. Вы увидите зажигательные танцы — калмыцкий, татарский, азербайджанский; услышите популярные русские и казачьи песни. Широко представлена в программе и рыбацкая тематика. Оркестр представит виртуозные обработки инструментальной музыки.

Ни один зритель не останется равнодушным.