Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр

В Тульской филармонии пройдет концерт скрипача, лауреата международных конкурсов Айлена Притчина в сопровождении Тульского филармонического симфонического оркестра.

Концерт для скрипки с оркестром (1878) прозвучит в исполнении Айлена Притчина, одного из самых ярких и самобытных молодых российских музыкантов. Созданный в пору высокого творческого подъема творчества Чайковского, вскоре после окончания «Евгения Онегина» и Четвертой симфонии, скрипичный концерт не уступает Первому фортепианному по виртуозной яркости музыкального материала и мастерству его разработки, но отличается большей «классичностью», стройностью и гармоничной уравновешенностью композиции.

Шестая симфония Чайковского (1893) — бесспорный шедевр русской симфонической музыки. Композитор называл её «наиискреннейшим» из своих сочинений, музыкальной исповедью его души. В её скрытой программе нашли отражение все его мысли, чувства, надежды и сомнения, словом, весь мир его духовной жизни последних лет. Несмотря на философски-возвышенное содержание, невзирая на трагическую неизбежность свершения предопределённой судьбы, показанную в ней, пронзительная красота её музыки завораживает. «Сочиняя ее, я очень плакал» — так писал Чайковский о работе над этой симфонией, названной братом композитора Модестом «Патетической». Слушателям, возможно, также трудно будет удержаться от слёз, осознавая запечатленные в гениальном творении мастера прозрения о том, что все наши невзгоды, надежды и успехи призрачны и эфемерны, что жизнь полна страданий и конечна, но именно поэтому невыразимо прекрасна.

Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»