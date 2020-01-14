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Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр

Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр

В Тульской филармонии пройдет концерт скрипача, лауреата международных конкурсов Айлена Притчина в сопровождении Тульского филармонического симфонического оркестра.

Концерт для скрипки с оркестром (1878) прозвучит в исполнении Айлена Притчина, одного из самых ярких и самобытных молодых российских музыкантов. Созданный в пору высокого творческого подъема творчества Чайковского, вскоре после окончания «Евгения Онегина» и Четвертой симфонии, скрипичный концерт не уступает Первому фортепианному по виртуозной яркости музыкального материала и мастерству его разработки, но отличается большей «классичностью», стройностью и гармоничной уравновешенностью композиции.

Шестая симфония Чайковского (1893) — бесспорный шедевр русской симфонической музыки. Композитор называл её «наиискреннейшим» из своих сочинений, музыкальной исповедью его души. В её скрытой программе нашли отражение все его мысли, чувства, надежды и сомнения, словом, весь мир его духовной жизни последних лет. Несмотря на философски-возвышенное содержание, невзирая на трагическую неизбежность свершения предопределённой судьбы, показанную в ней, пронзительная красота её музыки завораживает. «Сочиняя ее, я очень плакал» — так писал Чайковский о работе над этой симфонией, названной братом композитора Модестом «Патетической». Слушателям, возможно, также трудно будет удержаться от слёз, осознавая запечатленные в гениальном творении мастера прозрения о том, что все наши невзгоды, надежды и успехи призрачны и эфемерны, что жизнь полна страданий и конечна, но именно поэтому невыразимо прекрасна.

Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
15 февраля 2020, суббота
17:00
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Касса
Анатолий Вассерман
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18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1020-1615 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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