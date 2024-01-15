20 апреля в Concert Hall выступит группа «Аффинаж».

С момента своего основания группа «Аффинаж» создает пронзительную музыку, аналогов которой нет не только в России, но и на Западе, оттачивает мелодии и аранжировки, а глубокие тексты коллектива в 2019 году были изданы отдельной книгой.

В любви к группе признаются люди разных социальных слоев, политических предпочтений, музыкальных вкусов.

На концертах коллектива легко можно встретить как хмурого металлиста или панка с ирокезом, так и денди-стилягу, знатока актуальных музыкальных тенденций и даже дедушку с внучкой.

Вера в свое творчество и любовь к музыке - вот главные движущие силы «Аффинаж». За эти годы звучание группы расширилось, состав обогатился ударными и перкуссией, стилистические эксперименты удивляют старых слушателей и привлекают новых от альбома к альбому.

Зрителей ожидает музыкальное очищение от «Аффинаж».



Стоимость: от 1300 руб.