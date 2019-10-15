По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл. почте.

На сцене Harat's pub выступит этно-кор проект «АБВИОТУРА». Это гремучая смесь хард-кора и фолка. За рОковую составляющую отвечают четыре брутальных дядьки на сцене и один за пультом. Фольклором заведуют две обворожительные девы, которые и поют прекрасно, и выглядят сногсшибательно.





«АБВИОТУРА» играла на многих российских и зарубежных фестивалях, среди которых крупнейшие и значимые:

НАШЕСТВИЕ

FOLK SUMMER FEST

ДИКАЯ МЯТА

ЗОВ ПАРМЫ

БАЙК-ШОУ (Севастополь)

БЕЛОМОР БУГИ (Архангельск)

РОК-КОЛА (Полоцк)

JETЛАГ (Catskill Mountains, USA)

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