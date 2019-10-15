афиша
афиша
Регистрация
АБВИОТУРА

АБВИОТУРА

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл. почте.

На сцене Harat's pub выступит этно-кор проект «АБВИОТУРА». Это гремучая смесь хард-кора и фолка. За рОковую составляющую отвечают четыре брутальных дядьки на сцене и один за пультом. Фольклором заведуют две обворожительные девы, которые и поют прекрасно, и выглядят сногсшибательно.



«АБВИОТУРА» играла на многих российских и зарубежных фестивалях, среди которых крупнейшие и значимые:

  • НАШЕСТВИЕ
  • FOLK SUMMER FEST
  • ДИКАЯ МЯТА
  • ЗОВ ПАРМЫ
  • БАЙК-ШОУ (Севастополь)
  • БЕЛОМОР БУГИ (Архангельск)
  • РОК-КОЛА (Полоцк)
  • JETЛАГ (Catskill Mountains, USA)

Бронирование столов по тел. 525 - 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
30 ноября 2019, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Как стать художником
Купить билет
15 декабря, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
Купить билет
27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.