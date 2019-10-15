АБВИОТУРА
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл. почте.
На сцене Harat's pub выступит этно-кор проект «АБВИОТУРА». Это гремучая смесь хард-кора и фолка. За рОковую составляющую отвечают четыре брутальных дядьки на сцене и один за пультом. Фольклором заведуют две обворожительные девы, которые и поют прекрасно, и выглядят сногсшибательно.
«АБВИОТУРА» играла на многих российских и зарубежных фестивалях, среди которых крупнейшие и значимые:
- НАШЕСТВИЕ
- FOLK SUMMER FEST
- ДИКАЯ МЯТА
- ЗОВ ПАРМЫ
- БАЙК-ШОУ (Севастополь)
- БЕЛОМОР БУГИ (Архангельск)
- РОК-КОЛА (Полоцк)
- JETЛАГ (Catskill Mountains, USA)
Бронирование столов по тел. 525 - 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
30 ноября 2019, суббота
20:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽