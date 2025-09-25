  1. Моя Слобода
Зомби по имени Шон

Страна:
Великобритания, Франция
 
Премьера:
25.09.2025
 
Режиссер:
Эдгар Райт
  
Актеры:
Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Ник Фрост, Люси Дэвис, Дилан Моран, Кир Миллс, Мэтт Джейнс, Гэвин Фергюсон, Питер Серафинович, Билл Найи, Крис Найт
  
Жанр:
Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.60
 
 

Впервые в российский прокат выходит культовая зомби-комедия «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. Будет демонстрироваться новейшая 4К-реставрация, подготовленная в прошлом году специально к 20-летнему юбилею фильма. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом. «Зомби по имени Шон» — по-британски остроумная история о том, как обычный тридцатилетний лузер пытается наладить свою личную жизнь во время зомби-апокалипсиса. В этом причудливом миксе ромкома, бадди муви и хоррора оружием становятся биты для крикета и коллекция винила, а планом спасения — поход в любимый паб.

