Страна: Великобритания, Франция

Премьера: 25.09.2025

Режиссер: Эдгар Райт

Актеры: Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Ник Фрост, Люси Дэвис, Дилан Моран, Кир Миллс, Мэтт Джейнс, Гэвин Фергюсон, Питер Серафинович, Билл Найи, Крис Найт

Жанр: Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.60

Впервые в российский прокат выходит культовая зомби-комедия «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. Будет демонстрироваться новейшая 4К-реставрация, подготовленная в прошлом году специально к 20-летнему юбилею фильма. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом. «Зомби по имени Шон» — по-британски остроумная история о том, как обычный тридцатилетний лузер пытается наладить свою личную жизнь во время зомби-апокалипсиса. В этом причудливом миксе ромкома, бадди муви и хоррора оружием становятся биты для крикета и коллекция винила, а планом спасения — поход в любимый паб.