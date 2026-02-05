Здесь был Юра

Премьера: 05.02.2026

Режиссер: Сергей Малкин

Актеры: Константин Хабенский, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Александр Поршин, Дарья Котрелева, Юлия Черепнина, Елена Моисеева, Василий Михайлов, Лев Малишава, Мила Исаева, Никита Зеленый, Антон Калугин

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

В 30 лет Олег и Серега все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ― 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.