Здесь был Юра

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Сергей Малкин
  
Актеры:
Константин Хабенский, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Александр Поршин, Дарья Котрелева, Юлия Черепнина, Елена Моисеева, Василий Михайлов, Лев Малишава, Мила Исаева, Никита Зеленый, Антон Калугин
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В 30 лет Олег и Серега все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ― 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.

