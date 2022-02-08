Страна: Россия, 2022

Премьера: в РФ 10.02.2022

Режиссер: Илья Фарфель

Актеры: Николай Наумов, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, Ольга Виниченко, Илья Борисов, Александр Мехряков, Полина Шустарева

Жанр: комедия, приключения

Продолжительноcть: 88 мин

В детстве все хотят — «когда вырастут» — стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы… Два друга детства встречаются на дне жизни. Один — актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй — гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления — потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И всё могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…