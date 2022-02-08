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Яйцо Фаберже

Яйцо Фаберже

Страна:
Россия, 2022
 
Премьера:
в РФ 10.02.2022
 
Режиссер:
Илья Фарфель
  
Актеры:
Николай Наумов, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, Ольга Виниченко, Илья Борисов, Александр Мехряков, Полина Шустарева
  
Жанр:
комедия, приключения
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

В детстве все хотят — «когда вырастут» — стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы… Два друга детства встречаются на дне жизни. Один — актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй — гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления — потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И всё могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…

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Летная Школа
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23 февраля, среда 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
ATL
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13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
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20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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