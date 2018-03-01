афиша
афиша
Регистрация
Я худею

Я худею

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.03.2018
 
Режиссер:
Алексей Нужный
  
Актеры:
Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

В жизни Ани есть две главные любви — ее парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Купить билет
Сегодня
09:30 Алмаз Синема
10:20 Синема Стар
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киреевский ГДК
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Чернский дом культуры
12:30 Киносити
12:35 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
13:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:20 Синема Стар
15:25 Алмаз Синема
15:30 Союз (Алексин)
16:50 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Киреевский ГДК
19:20 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Чернский дом культуры
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:20 Синема Стар
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
22:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:10 Алмаз Синема
23:40 Синема Стар
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:10 Октябрь
Завтра
09:30 Алмаз Синема
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киреевский ГДК
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Чернский дом культуры
12:30 Киносити
12:35 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
13:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:25 Алмаз Синема
15:30 Союз (Алексин)
16:50 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Киреевский ГДК
19:20 Алмаз Синема
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Чернский дом культуры
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
22:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:10 Алмаз Синема
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:00 Киносити
00:10 Октябрь
01:40 Киносити
10 марта, суббота
09:30 Алмаз Синема
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киреевский ГДК
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Чернский дом культуры
12:30 Киносити
12:35 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
13:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:25 Алмаз Синема
15:30 Союз (Алексин)
16:50 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Киреевский ГДК
19:20 Алмаз Синема
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Чернский дом культуры
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
22:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:10 Алмаз Синема
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:00 Киносити
00:10 Октябрь
01:40 Киносити
11 марта, воскресенье
09:30 Алмаз Синема
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Киреевский ГДК
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Чернский дом культуры
12:30 Киносити
12:35 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
13:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:25 Алмаз Синема
15:30 Союз (Алексин)
16:50 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Киреевский ГДК
19:20 Алмаз Синема
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Чернский дом культуры
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
22:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:10 Алмаз Синема
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:00 Киносити
00:10 Октябрь
01:40 Киносити
12 марта, понедельник
10:30 Алмаз Синема
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Киреевский ГДК
12:30 Киносити
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
14:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:30 Союз (Алексин)
16:25 Алмаз Синема
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Киреевский ГДК
20:20 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:00 Киносити
00:10 Октябрь
13 марта, вторник
10:30 Алмаз Синема
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Чернский дом культуры
12:30 Киносити
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
14:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:30 Союз (Алексин)
16:25 Алмаз Синема
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 Киреевский ГДК
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Чернский дом культуры
20:20 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:00 Киносити
00:10 Октябрь
14 марта, среда
10:30 Алмаз Синема
11:00 Киносити
11:10 Октябрь
11:35 Союз (Алексин)
11:50 Чернский дом культуры
11:50 ДК Тепло-Огаревский район
11:50 Киреевский ГДК
12:30 Киносити
13:10 Киносити
13:20 Октябрь
14:25 Алмаз Синема
15:20 Киносити
15:30 Союз (Алексин)
16:25 Алмаз Синема
17:30 Киносити
18:15 Союз (Алексин)
19:40 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 Киреевский ГДК
20:00 ДК Тепло-Огаревский район
20:00 Чернский дом культуры
20:20 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
22:05 Октябрь
23:45 ДК Тепло-Огаревский район
00:00 Киносити
00:10 Октябрь
15 марта, четверг
00:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.