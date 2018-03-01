Я худею
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Алексей Нужный
Актеры:
Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева
Жанр:
комедия, семейный
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102 мин
В жизни Ани есть две главные любви — ее парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.
Сегодня
|09:30
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Киреевский ГДК
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Чернский дом культуры
|12:30
|Киносити
|12:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|13:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|15:25
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|18:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:00
|Киреевский ГДК
|19:20
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Чернский дом культуры
|20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:20
|Синема Стар
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:10
|Алмаз Синема
|23:40
|Синема Стар
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:10
|Октябрь
Завтра
|09:30
|Алмаз Синема
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Киреевский ГДК
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Чернский дом культуры
|12:30
|Киносити
|12:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|13:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|18:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:00
|Киреевский ГДК
|19:20
|Алмаз Синема
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Чернский дом культуры
|20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:00
|Киносити
|00:10
|Октябрь
|01:40
|Киносити
10 марта, суббота
|09:30
|Алмаз Синема
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Киреевский ГДК
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Чернский дом культуры
|12:30
|Киносити
|12:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|13:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|18:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:00
|Киреевский ГДК
|19:20
|Алмаз Синема
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Чернский дом культуры
|20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:00
|Киносити
|00:10
|Октябрь
|01:40
|Киносити
11 марта, воскресенье
|09:30
|Алмаз Синема
|10:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Киреевский ГДК
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Чернский дом культуры
|12:30
|Киносити
|12:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|13:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|18:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:00
|Киреевский ГДК
|19:20
|Алмаз Синема
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Чернский дом культуры
|20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:10
|Алмаз Синема
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:00
|Киносити
|00:10
|Октябрь
|01:40
|Киносити
12 марта, понедельник
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Киреевский ГДК
|12:30
|Киносити
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|14:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:20
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:00
|Киносити
|00:10
|Октябрь
13 марта, вторник
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Киреевский ГДК
|11:50
|Чернский дом культуры
|12:30
|Киносити
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|14:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Чернский дом культуры
|20:20
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:00
|Киносити
|00:10
|Октябрь
14 марта, среда
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:50
|Чернский дом культуры
|11:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:50
|Киреевский ГДК
|12:30
|Киносити
|13:10
|Киносити
|13:20
|Октябрь
|14:25
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|18:15
|Союз (Алексин)
|19:40
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00
|Киреевский ГДК
|20:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|20:00
|Чернский дом культуры
|20:20
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|22:05
|Октябрь
|23:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|00:00
|Киносити
|00:10
|Октябрь
15 марта, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:30
13:25
15:25
19:20
23:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:35
16:50
18:45
20:55
22:40
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
|Киреевский ГДК
|
10:50
19:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Синема Стар
|
10:20
15:20
19:30
21:20
23:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
|Чернский дом культуры
|
11:50
20:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:30
13:25
15:25
19:20
23:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:35
16:50
18:45
20:55
22:40
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
01:40
|Киреевский ГДК
|
10:50
19:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
|Чернский дом культуры
|
11:50
20:00
10 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
09:30
13:25
15:25
19:20
23:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:35
16:50
18:45
20:55
22:40
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
01:40
|Киреевский ГДК
|
10:50
19:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
|Чернский дом культуры
|
11:50
20:00
11 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:30
13:25
15:25
19:20
23:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
12:35
16:50
18:45
20:55
22:40
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
01:40
|Киреевский ГДК
|
10:50
19:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
|Чернский дом культуры
|
11:50
20:00
12 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:30
14:25
16:25
20:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
|Киреевский ГДК
|
11:50
20:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
13 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
10:30
14:25
16:25
20:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
|Киреевский ГДК
|
11:50
20:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
|Чернский дом культуры
|
11:50
20:00
14 марта, среда
|Алмаз Синема
|
10:30
14:25
16:25
20:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:50
20:00
23:45
|Киносити
|
11:00
12:30
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
|Киреевский ГДК
|
11:50
20:00
|Октябрь
|
11:10
13:20
20:00
22:05
00:10
|Союз (Алексин)
|
11:35
15:30
18:15
22:00
|Чернский дом культуры
|
11:50
20:00
15 марта, четверг
|Киносити
|
00:00