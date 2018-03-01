Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Алексей Нужный

Актеры: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 102 мин

В жизни Ани есть две главные любви — ее парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.