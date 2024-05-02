Выжить в Калахари
Премьера:
02.05.2024
Режиссер:
Мукунда Майкл Дьюил
Актеры:
Дилан Флэшнер, Мена Сувари, Эмиль Хирш, Райан Филлипп, Мохамед Хакимшади, Матондо Киантанду, Альфа Микнас, Годуин Асамоа Обенг, Михаэла Саснер, Джереми Тарди, Тристан Томпсон
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
18+
Небольшой самолет с молодой парой на борту, которая спасается от преследования боевиков-экстремистов, терпит крушение в пустыне Калахари. Однако радость выживших была недолгой, поскольку за ними начинает охотиться лев.
6 июля - 7 августа
25 июля - 7 августа
8 - 14 августа
1 - 7 августа
8 - 15 августа