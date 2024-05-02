Выжить в Калахари

Премьера: 02.05.2024

Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил

Актеры: Дилан Флэшнер, Мена Сувари, Эмиль Хирш, Райан Филлипп, Мохамед Хакимшади, Матондо Киантанду, Альфа Микнас, Годуин Асамоа Обенг, Михаэла Саснер, Джереми Тарди, Тристан Томпсон

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 18+

Небольшой самолет с молодой парой на борту, которая спасается от преследования боевиков-экстремистов, терпит крушение в пустыне Калахари. Однако радость выживших была недолгой, поскольку за ними начинает охотиться лев.