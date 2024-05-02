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Выжить в Калахари

Выжить в Калахари

Премьера:
02.05.2024
 
Режиссер:
Мукунда Майкл Дьюил
  
Актеры:
Дилан Флэшнер, Мена Сувари, Эмиль Хирш, Райан Филлипп, Мохамед Хакимшади, Матондо Киантанду, Альфа Микнас, Годуин Асамоа Обенг, Михаэла Саснер, Джереми Тарди, Тристан Томпсон
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Небольшой самолет с молодой парой на борту, которая спасается от преследования боевиков-экстремистов, терпит крушение в пустыне Калахари. Однако радость выживших была недолгой, поскольку за ними начинает охотиться лев.

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