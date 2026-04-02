Возвращение гремлинов

Премьера:
02.04.2026
 
Режиссер:
Марко Мякилааксо
  
Актеры:
Кристофер Ламберт, Джо Данте, Ярмо Мякинен, Исмо Лейкола, Крис Кавалье, Кхеба Турай, Арман Ализад, Сами Хухтала, Ииро Панула, Майкл Холл
  
Жанр:
Боевик, Фэнтези, Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Зак и его друзья решают отметить 18-летие на живописном горнолыжном курорте в заснеженной Финляндии. Но праздник совпадает с загадочным «МонстерФестом», где главный гость — живой «Горец» Кристофер Ламберт. Парни погружаются в мир восторга и веселья, но все быстро меняется: в городке пробуждается орда беспощадных и кровожадных гремлинов, закамуфлированных под милых снеговиков. Теперь веселятся не люди, теперь главное — не стать добычей и по возможности избавиться от хищных тварей, закрыв межпространственные врата.

Лига чемпионов УЕФА 2025/2026. 1/4 финала. «Барселона» — «Атлетико»
8 апреля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Хищник. Спуск в преисподнюю
2 - 8 апреля
Люксор Тула
Красавица
18 февраля - 8 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 11 апреля 2024
Майский
Малыш
26 февраля - 8 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 8 апреля 2025
Люксор Тула

