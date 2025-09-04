Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем. Тот знает про них все. Случайности не случайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз…