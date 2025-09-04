Вниз
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Марюс Вайсберг
Актеры:
Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем. Тот знает про них все. Случайности не случайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз…
Сегодня
Завтра
11 сентября, четверг
|
10:50
|Люксор Тула
|
13:20
|Люксор Тула
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:00
|Люксор Тула
12 сентября, пятница
|
10:50
|Люксор Тула
|
13:20
|Люксор Тула
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:00
|Люксор Тула
13 сентября, суббота
|
10:50
|Люксор Тула
|
13:20
|Люксор Тула
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:00
|Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
|
10:50
|Люксор Тула
|
13:20
|Люксор Тула
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:00
|Люксор Тула
15 сентября, понедельник
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
16 сентября, вторник
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
17 сентября, среда
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
