Вниз

Вниз

Премьера:
04.09.2025
 
Режиссер:
Марюс Вайсберг
  
Актеры:
Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем. Тот знает про них все. Случайности не случайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз…

Сегодня
10:20
Люксор Тула
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
14:30
Алмаз Синема
14:30
Иллизиум (Новомосковск)
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Кинотеатр (Суворов)
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:10
Алмаз Синема
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
20:55
Алмаз Синема
21:00
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Алмаз Синема
Завтра
10:20
Люксор Тула
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
14:30
Иллизиум (Новомосковск)
14:30
Алмаз Синема
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:10
Алмаз Синема
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
20:55
Алмаз Синема
21:00
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
23:40
Алмаз Синема
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, четверг
10:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
20:00
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:00
Люксор Тула
12 сентября, пятница
10:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
20:00
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:00
Люксор Тула
13 сентября, суббота
10:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
20:00
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:00
Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
10:50
Люксор Тула
13:20
Люксор Тула
20:00
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:00
Люксор Тула
15 сентября, понедельник
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
16 сентября, вторник
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17 сентября, среда
21:40
Синема Стар
21:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
