Три цвета: Синий. Перевыпуск

Страна: Франция, Польша, Швейцария, 1993

Премьера: в РФ 23.02.2022

Режиссер: Кшиштоф Кесьлёвский

Актеры: Жюльет Бинош, Бенуа Режан, Флоранс Пернель, Шарлотт Вери, Элен Венсан, Филипп Вольтер, Клод Дюнетон, Юг Кестер, Эмманюэль Рива, Флоренс Виньон

Жанр: драма, музыкальный, мистика

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,68

Осень 1992 года. 33-летняя Жюли выжила после автокатастрофы, но потеряла мужа-композитора Патриса де Курси и дочь Анну. Она обрывает все связи с прошлым и уходит в себя, переезжает из загородного дома в Париж, где её никто не знает. Музыка мужа, в которой она, как выясняется, принимала куда большее участие, чем считала, исцеляет её и возвращает к жизни.