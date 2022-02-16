афиша
афиша
Регистрация
Три цвета: Синий. Перевыпуск

Три цвета: Синий. Перевыпуск

Страна:
Франция, Польша, Швейцария, 1993
 
Премьера:
в РФ 23.02.2022
 
Режиссер:
Кшиштоф Кесьлёвский
  
Актеры:
Жюльет Бинош, Бенуа Режан, Флоранс Пернель, Шарлотт Вери, Элен Венсан, Филипп Вольтер, Клод Дюнетон, Юг Кестер, Эмманюэль Рива, Флоренс Виньон
  
Жанр:
драма, музыкальный, мистика
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,68
          
 

Осень 1992 года. 33-летняя Жюли выжила после автокатастрофы, но потеряла мужа-композитора Патриса де Курси и дочь Анну. Она обрывает все связи с прошлым и уходит в себя, переезжает из загородного дома в Париж, где её никто не знает. Музыка мужа, в которой она, как выясняется, принимала куда большее участие, чем считала, исцеляет её и возвращает к жизни.

0
Касса
ЙОРШ
Купить билет
25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Маврин
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.