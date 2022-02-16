Три цвета: Синий. Перевыпуск
Страна:
Франция, Польша, Швейцария, 1993
Премьера:
в РФ 23.02.2022
Режиссер:
Кшиштоф Кесьлёвский
Актеры:
Жюльет Бинош, Бенуа Режан, Флоранс Пернель, Шарлотт Вери, Элен Венсан, Филипп Вольтер, Клод Дюнетон, Юг Кестер, Эмманюэль Рива, Флоренс Виньон
Жанр:
драма, музыкальный, мистика
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,68
Осень 1992 года. 33-летняя Жюли выжила после автокатастрофы, но потеряла мужа-композитора Патриса де Курси и дочь Анну. Она обрывает все связи с прошлым и уходит в себя, переезжает из загородного дома в Париж, где её никто не знает. Музыка мужа, в которой она, как выясняется, принимала куда большее участие, чем считала, исцеляет её и возвращает к жизни.
Сегодня
|19:00
|Ясная Поляна, дом культуры
Сегодня
|Ясная Поляна, дом культуры
|
19:00
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽