TheatreHD: Щелкунчик

Страна: Россия, 2014

Премьера: в РФ 21.12.2014

Режиссер: Юрий Григорович

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Жанр: балет

Продолжительноcть: 130 мин

Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается. Самое правильное настроение для рождественско-новогодних дней — и потому по всей Европе в это время идут «Щелкунчики». Версия Юрия Григоровича, поставленная в 1968 году в Большом театре, — одна из лучших в мире. Волшебно сделаны не только дуэты Маши и Принца и бесподобные вальсы кордебалета, но и танцы оживших кукол — испанцев, китайцев, французов. В танцовщика, что исполняет роль Французской куклы, следует всмотреться внимательнее — эту партию Юрий Григорович часто отдает тем юным дарованиям, что имеют шанс вскоре перейти на главные роли.