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TheatreHD: Щелкунчик

TheatreHD: Щелкунчик

Страна:
Россия, 2014
 
Премьера:
в РФ 21.12.2014
 
Режиссер:
Юрий Григорович
  
Актеры:
 
  
Жанр:
балет
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается. Самое правильное настроение для рождественско-новогодних дней — и потому по всей Европе в это время идут «Щелкунчики». Версия Юрия Григоровича, поставленная в 1968 году в Большом театре, — одна из лучших в мире. Волшебно сделаны не только дуэты Маши и Принца и бесподобные вальсы кордебалета, но и танцы оживших кукол — испанцев, китайцев, французов. В танцовщика, что исполняет роль Французской куклы, следует всмотреться внимательнее — эту партию Юрий Григорович часто отдает тем юным дарованиям, что имеют шанс вскоре перейти на главные роли.

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Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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