Премьера: 14.02.2025

Режиссер: Лаксман Утекар

Актеры: Рашмика Манданна, Вики Каушал, Акшай Кханна, Винит Кумар Сингх, Диана Пенти, Дивья Дутта, Прадип Сингх Рават, Ашутош Рана, Сантош Джувекар, Нил Бхупалам, Раджив Кахру, Рохит Патхак

Жанр: Боевик, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 160 минут

Возрастные ограничения: 16+

Экранизация маратхского романа «Чхава». Это историческая драма, основанная на жизни Чхатрапати Самбхаджи Махараджа, сына Чхатрапати Шиваджи Махараджа. Защитник Свараджьи. Защитник Дхармы. Сын Льва — эпическая сага об отважном воине! Воин ревет...