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Сын Льва

Сын Льва

Премьера:
14.02.2025
 
Режиссер:
Лаксман Утекар
  
Актеры:
Рашмика Манданна, Вики Каушал, Акшай Кханна, Винит Кумар Сингх, Диана Пенти, Дивья Дутта, Прадип Сингх Рават, Ашутош Рана, Сантош Джувекар, Нил Бхупалам, Раджив Кахру, Рохит Патхак
  
Жанр:
Боевик, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
160 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Экранизация маратхского романа «Чхава». Это историческая драма, основанная на жизни Чхатрапати Самбхаджи Махараджа, сына Чхатрапати Шиваджи Махараджа. Защитник Свараджьи. Защитник Дхармы. Сын Льва — эпическая сага об отважном воине! Воин ревет...

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