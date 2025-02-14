Сын Льва
Премьера:
14.02.2025
Режиссер:
Лаксман Утекар
Актеры:
Рашмика Манданна, Вики Каушал, Акшай Кханна, Винит Кумар Сингх, Диана Пенти, Дивья Дутта, Прадип Сингх Рават, Ашутош Рана, Сантош Джувекар, Нил Бхупалам, Раджив Кахру, Рохит Патхак
Жанр:
Боевик, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
160 минут
Возрастные ограничения:
16+
Экранизация маратхского романа «Чхава». Это историческая драма, основанная на жизни Чхатрапати Самбхаджи Махараджа, сына Чхатрапати Шиваджи Махараджа. Защитник Свараджьи. Защитник Дхармы. Сын Льва — эпическая сага об отважном воине! Воин ревет...
13 - 19 февраля
17 февраля, понедельник 00:00
29 января - 19 февраля
6 июля - 15 февраля 2024
6 - 19 февраля
29 декабря - 19 февраля 2024