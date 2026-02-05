  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Свист - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Свист

Свист

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Корин Харди
  
Актеры:
Софи Нелисс, Дафне Кин, Ник Фрост, Перси Хайнс Уайт, Алиса Сковбай, Ланетт Вэр, Джанайя Стивенс, Скай Янг, Тория Саммервилл, Мика Амонсен
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Компания старшеклассников навлекает на себя смертельную опасность, обнаружив ацтекский свисток смерти, чей звук пробуждает и призывает их погибель. По мере того как число жертв растет, они изучают историю артефакта в надежде остановить роковую цепь событий, которую они невольно запустили.

