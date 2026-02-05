Премьера: 05.02.2026

Режиссер: Корин Харди

Актеры: Софи Нелисс, Дафне Кин, Ник Фрост, Перси Хайнс Уайт, Алиса Сковбай, Ланетт Вэр, Джанайя Стивенс, Скай Янг, Тория Саммервилл, Мика Амонсен

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 18+

Компания старшеклассников навлекает на себя смертельную опасность, обнаружив ацтекский свисток смерти, чей звук пробуждает и призывает их погибель. По мере того как число жертв растет, они изучают историю артефакта в надежде остановить роковую цепь событий, которую они невольно запустили.