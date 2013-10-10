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Сталинград

Сталинград

Актёры: Петр Федоров, Томас Кречманн, Сергей Бондарчук, Яна Студилина, Мария Смольникова, Андрей Смоляков, Дмитрий Лысенков, Алексей Барабаш, Хайнер Лаутербах, Олег Тилькин

Режиссёр: Федор Бондарчук.

1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, оккупировавшие берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.

Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния характеров.

Исторические события тектонического масштаба — войны, катастрофы, революции — всегда особенно ярко и выпукло проявляют человеческую натуру во всем ее многообразии. В фильме «Сталинград» лучшие современные кинотехнологии дают возможность не только наблюдать за героями на фоне грандиозных, эпических событий, от которых порой перехватывает дыхание, но полностью погрузиться в атмосферу, эпоху, обстоятельства. Новая форма кинематографических приемов позволяет вывести зрителя на уникальный уровень сопереживания и испытать подлинные эмоции — ощущения гордости, слез радости, до кома в горле. Это взгляд современного человека на людей того времени как на живых, на наших с вами современников с их чувствами, страхами и надеждами без слоя бронзы или гранита. Без клишированного идеологического, пропагандистского подхода. Итак, 1942 год. Сталинград...

300 Р.

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