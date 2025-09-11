Сомния: Обитель кошмаров
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Рейчел Кейн
Актеры:
Хлоя Левин, Грейс Ван Дин, Джонатон Шек, Джиллиан Уайт, Уилл Пелц, Питер Вак, Драйя Мишель, Джо Финфера, Билл Котткамп, Кася Пилевич
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Молодая девушка Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, четверг
|
21:40
|Люксор Тула
12 сентября, пятница
|
21:40
|Люксор Тула
13 сентября, суббота
|
21:40
|Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
|
21:40
|Люксор Тула
