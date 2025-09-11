Сомния: Обитель кошмаров

Премьера: 11.09.2025

Режиссер: Рейчел Кейн

Актеры: Хлоя Левин, Грейс Ван Дин, Джонатон Шек, Джиллиан Уайт, Уилл Пелц, Питер Вак, Драйя Мишель, Джо Финфера, Билл Котткамп, Кася Пилевич

Жанр: Фантастика, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Молодая девушка Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.