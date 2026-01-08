  1. Моя Слобода
Синистер. Первое проклятие

Синистер. Первое проклятие

Премьера:
08.01.2026
 
Режиссер:
Уилл Кэнон
  
Актеры:
Скотт Мехлович, Закари Голингер, Джей ДеВон Джонсон, Крейг Колкебек, Элли МакКаллок, Флеминг Мур, Италия Риччи, Теренс Розмор, Трой Рудсил, Джастин Мэттью Смит
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой ее покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми начинает себя вести все более странно. Местная легенда гласит, что души детей похищает некое зло, которое питается ими. Чтобы спасти сына и остановить жуткие события, Наоми нужно узнать, откуда взялся пожиратель душ.

