Синистер. Первое проклятие

Премьера: 08.01.2026

Режиссер: Уилл Кэнон

Актеры: Скотт Мехлович, Закари Голингер, Джей ДеВон Джонсон, Крейг Колкебек, Элли МакКаллок, Флеминг Мур, Италия Риччи, Теренс Розмор, Трой Рудсил, Джастин Мэттью Смит

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 18+

Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой ее покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми начинает себя вести все более странно. Местная легенда гласит, что души детей похищает некое зло, которое питается ими. Чтобы спасти сына и остановить жуткие события, Наоми нужно узнать, откуда взялся пожиратель душ.