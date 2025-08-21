  1. Моя Слобода
Русалочка и морской монстр

Премьера:
25.09.2025
 
Режиссер:
Сяо Чжуан
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
73 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Принцесса Русалочка ужасно непоседлива и любопытна. Вместо того чтобы учиться и вести себя как подобает принцессе, она гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды Русалочка находит необыкновенный кристалл. Учитель-Черепах рассказывает ей легенду о Морском монстре, который сто лет назад был запечатан силой магического трезубца, а кристалл связан с его возвращением. Этим трезубцем теперь владеет мама Русалочки, королева подводного мира. Желая быть полезной и доказать маме, что на нее можно положиться, Русалочка крадет трезубец и отправляется на встречу с чудовищем, чтобы запечатать его навсегда. Но монстр оказывается вовсе не таким ужасным, как его описывает легенда. Возможно, Русалочку кто-то обманул? И какая опасность на самом деле грозит королевству?

