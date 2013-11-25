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Реальная любовь

Реальная любовь

Режиссер: Ричард Кёртис.

В главных ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Мартина МакКачон, Кира Найтли, Крис Маршалл, Лора Линни.

Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.

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