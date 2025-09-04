Пятачок. Кровь и желуди

Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Андреа М.Катинелла

Актеры: Александер Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шайли Рейган, Джереми Виноградов, Валери Данко, Алина Варакута, Тайлер Уинчкомб, Ева Рей, Джек Монохан

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 18+

Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.