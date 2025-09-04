  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Пятачок. Кровь и желуди - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Пятачок. Кровь и желуди

Пятачок. Кровь и желуди

Премьера:
04.09.2025
 
Режиссер:
Андреа М.Катинелла
  
Актеры:
Александер Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шайли Рейган, Джереми Виноградов, Валери Данко, Алина Варакута, Тайлер Уинчкомб, Ева Рей, Джек Монохан
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.

0
Касса
Дракула
11 - 17 сентября
Синема Стар
Басня
11 мая - 10 сентября 2023
Алмаз Синема
Астрал. Поместье ужаса
8 - 17 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Танго темной лошадки
31 мая - 14 сентября 2024
Люксор Тула
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 13 сентября 2024
Майский
Атель-Матель
8 - 17 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.