Пятачок. Кровь и желуди
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Андреа М.Катинелла
Актеры:
Александер Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шайли Рейган, Джереми Виноградов, Валери Данко, Алина Варакута, Тайлер Уинчкомб, Ева Рей, Джек Монохан
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
18+
Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.
