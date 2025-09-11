  1. Моя Слобода
Пролетая над гнездом кукушки

Страна:
США
 
Премьера:
11.09.2025
 
Режиссер:
Милош Форман
  
Актеры:
Джек Николсон, Питер Брокко, Скэтман Крозерс, Дэнни ДеВито, Луиза Флетчер, Натан Джордж, Сидни Лассик, Уилльям Редфилд, Уилл Сэмпсон, Майкл Берриман, Дин Р.Брукс, Алонсо Браун, Мвако Кумбука, Кен Кенни, Луиза Мориц, Мел Ламберт, Кристофер Ллойд, Филип Рот, Винсент Скьявелли, Брэд Дуриф
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
135 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
8.60
 
 

Рэндла Патрика МакМерфи, патологического преступника и смутьяна, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является ли он душевнобольным. Отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. МакМерфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам — и заодно как следует повеселиться. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена это пресечь…

