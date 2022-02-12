Пиноккио. Правдивая история
Страна:
Россия, 2022
Премьера:
в РФ 17.02.2022
Режиссер:
Василий Ровенский
Актеры:
Дмитрий Иосифов
Жанр:
мультфильм, комедия, семейный, детский, фэнтези
Продолжительноcть:
94 мин
Мастер Джеппетто создал удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, которая может говорить и двигаться, как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.
Сегодня
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, понедельник
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
14:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
14:40
21 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
14:40
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽