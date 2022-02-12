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Пиноккио. Правдивая история

Пиноккио. Правдивая история

Страна:
Россия, 2022
 
Премьера:
в РФ 17.02.2022
 
Режиссер:
Василий Ровенский
  
Актеры:
Дмитрий Иосифов
  
Жанр:
мультфильм, комедия, семейный, детский, фэнтези
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Мастер Джеппетто создал удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, которая может говорить и двигаться, как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.

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