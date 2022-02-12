Пиноккио. Правдивая история

Страна: Россия, 2022

Премьера: в РФ 17.02.2022

Режиссер: Василий Ровенский

Актеры: Дмитрий Иосифов

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, детский, фэнтези

Продолжительноcть: 94 мин

Мастер Джеппетто создал удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, которая может говорить и двигаться, как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.