Пила. Наследие
Премьера:
25.09.2025
Режиссер:
Лу Саймон
Актеры:
Уилльям Форсайт, Майкл Паре, Дайана Гарл, Кристофер Миллан, Джейсон Хигнайт, Дениза Госсетт, Антон Симоне, Йован Хейс, Дана Андервальд, Розмари Гилмор
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы, Криминальный
Продолжительноcть:
82 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Лиза готовится к поступлению в ФБР и строит планы по борьбе преступниками, когда нелепая авария уносит жизни ее родителей, а она сама оказывается прикованной к инвалидному креслу. О работе приходится забыть, единственные ее развлечения — ежедневная физиотерапия и троллинг онлайн-блогеров. Однажды ночью, маясь от бессонницы, Лиза видит на одном из экранов, как неизвестный жестоко убивает собаку. Видео становится первым в череде кровавых расправ интернет-маньяка, подражающего известным убийцам. Несмотря на запреты полиции, Лиза берет расследование в свои руки и пытается найти маньяка через интернет, не подозревая, что сама может стать одной из жертв…
