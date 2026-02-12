  1. Моя Слобода
Первая

Первая

Премьера:
12.02.2026
 
Режиссер:
Анна Харичева
  
Актеры:
Олег Савостюк, Ирина Новиченко, Александра Флоринская, Екатерина Круглова, Виталий Щербина, Евгений Коряковский, Александр Усердин
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это все, что осталось от родителей. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждет, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.

