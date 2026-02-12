Премьера: 12.02.2026

Режиссер: Анна Харичева

Актеры: Олег Савостюк, Ирина Новиченко, Александра Флоринская, Екатерина Круглова, Виталий Щербина, Евгений Коряковский, Александр Усердин

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 16+

У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это все, что осталось от родителей. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждет, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.