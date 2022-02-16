Страна: Россия, 2022

Премьера: в РФ 23.02.2022

Режиссер: Анна Матисон, Армен Ананикян, Карен Оганесян, Сергей Юдаков

Актеры: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин, Владислав Семилетков, Юлия Рутберг, Карина Андоленко, Иван Рукша

Жанр: драма, комедия, семейный, детский

Продолжительноcть: 108 мин

Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна ? быть папой.