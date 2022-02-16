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Папы

Папы

Страна:
Россия, 2022
 
Премьера:
в РФ 23.02.2022
 
Режиссер:
Анна Матисон, Армен Ананикян, Карен Оганесян, Сергей Юдаков
  
Актеры:
Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин, Владислав Семилетков, Юлия Рутберг, Карина Андоленко, Иван Рукша
  
Жанр:
драма, комедия, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна ? быть папой.

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Касса
Коррозия металла
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22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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12 мая, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 2400 ₽
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