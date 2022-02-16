Папы
Страна:
Россия, 2022
Премьера:
в РФ 23.02.2022
Режиссер:
Анна Матисон, Армен Ананикян, Карен Оганесян, Сергей Юдаков
Актеры:
Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин, Владислав Семилетков, Юлия Рутберг, Карина Андоленко, Иван Рукша
Жанр:
драма, комедия, семейный, детский
Продолжительноcть:
108 мин
Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна ? быть папой.
Сегодня
|19:00
|Ясная Поляна, дом культуры
Сегодня
|Ясная Поляна, дом культуры
|
19:00
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 350 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽