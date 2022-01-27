Падение Луны

Страна: США, Канада, Китай, Великобритания, 2022

Премьера: в РФ 03.02.2022

Режиссер: Роланд Эммерих

Актеры: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Юй Вэньвэнь, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак, Максим Рой

Жанр: боевик, приключения, фэнтези, фантастика

Продолжительноcть: 131 мин

Бюджет: $150 000 000,00

Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.