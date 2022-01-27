Падение Луны
Страна:
США, Канада, Китай, Великобритания, 2022
Премьера:
в РФ 03.02.2022
Режиссер:
Роланд Эммерих
Актеры:
Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Юй Вэньвэнь, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак, Максим Рой
Жанр:
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Продолжительноcть:
131 мин
Бюджет:
$150 000 000,00
Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.
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Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
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₽ Билеты: 800-1100 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽