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Падение Луны

Падение Луны

Страна:
США, Канада, Китай, Великобритания, 2022
 
Премьера:
в РФ 03.02.2022
 
Режиссер:
Роланд Эммерих
  
Актеры:
Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Юй Вэньвэнь, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак, Максим Рой
  
Жанр:
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
  
Продолжительноcть:
131 мин
  
Бюджет:
$150 000 000,00
  

Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.

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Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Театр Юрия Куклачева
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19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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