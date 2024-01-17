Остров изгоев

Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Тома Бидеген

Актеры: Мелани Тьерри, Жиль Лелуш

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 113 минуты

Влюбленная пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих...