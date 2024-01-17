Остров изгоев
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Тома Бидеген
Актеры:
Мелани Тьерри, Жиль Лелуш
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
113 минуты
Влюбленная пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих...
Сегодня
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
22:30
21 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
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