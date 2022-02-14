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Одиннадцать молчаливых мужчин

Одиннадцать молчаливых мужчин

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 17.02.2022
 
Режиссер:
Алексей Пиманов
  
Актеры:
Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Станислав Раскачаев, Андрей Чернышов, Иван Степанов, Дмитрий Белоцерковский, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Алёна Коломина
  
Жанр:
драма, боевик, семейный
  
Продолжительноcть:
121 мин
  

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых ? «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры… Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили советских футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув её представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

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