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Один день в Стамбуле

Один день в Стамбуле

Премьера:
28.11.2024
 
Актеры:
Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
5.60
 
 

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
11:50
Алмаз Синема
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:30
Синема Стар
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
22:05
Алмаз Синема
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
11:50
Алмаз Синема
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:30
Синема Стар
20:30
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Иллизиум (Новомосковск)
22:05
Алмаз Синема
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
09:35
Алмаз Синема
11:00
Люксор Тула
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:30
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
09:35
Алмаз Синема
11:00
Люксор Тула
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
20:30
Синема Стар
20:30
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
09:35
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
10 декабря, вторник
09:35
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
20:30
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
11 декабря, среда
09:35
Алмаз Синема
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
12 декабря, четверг
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Эммануэль
5 - 8 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звезды в Сибири
5 - 12 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Огниво
5 - 11 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Безмолвное братство
5 - 11 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
19 августа - 7 декабря 2023
Люксор Тула
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