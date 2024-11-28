Один день в Стамбуле
Премьера:
28.11.2024
Актеры:
Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
5.60
Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.
Сегодня
Завтра
7 декабря, суббота
|
09:35
|Алмаз Синема
|
11:00
|Люксор Тула
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Синема Стар
|
21:30
|Люксор Тула
|
22:05
|Алмаз Синема
|
22:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
9 декабря, понедельник
10 декабря, вторник
11 декабря, среда
12 декабря, четверг
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:50
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
21:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:45
|Люксор Тула
|
10:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
18:05
21:50
22:55
|Синема Стар
|
17:30
20:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
21:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:45
|Люксор Тула
|
10:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
18:05
21:50
22:55
|Синема Стар
|
17:30
20:30
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
09:35
22:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:45
|Люксор Тула
|
11:00
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
18:40
22:55
|Синема Стар
|
17:30
20:30
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:35
22:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:45
|Люксор Тула
|
11:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:10
21:15
22:40
|Синема Стар
|
17:30
20:30
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:35
22:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:45
|Люксор Тула
|
10:30
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15:00
17:35
22:40
|Синема Стар
|
17:30
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
09:35
22:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:45
|Люксор Тула
|
10:30
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15:00
17:35
21:40
|Синема Стар
|
17:30
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
09:35
22:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:45
|Люксор Тула
|
10:30
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
15:00
17:35
22:40
|Синема Стар
|
17:30
12 декабря, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
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