Один день в Стамбуле

Премьера: 28.11.2024

Актеры: Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 5.60

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.