Премьера: 19.03.2026

Режиссер: Ян Комаса

Актеры: Стивен Грэм, Андреа Райсборо, Энсон Бун, Остин Хейнс, Каллум Бут-Форд, Саванна Стейн, Кит Ракусен, Ноа Манзур, Моника Фрайчик

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придется пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.