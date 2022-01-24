Мы ― монстры 2
Страна:
Великобритания, 2021
Премьера:
в РФ 27.01.2022
Режиссер:
Хольгер Таппе
Актеры:
Эмили Кэри, Джейсон Айзекс, Райнер Фритцше, Бернхард Вёглер, Итан Раус, Ник Фрост, Эмили Уотсон, Эмма Тейт
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, комедия
Продолжительноcть:
90 мин
Сбор в мире:
$2 520 183,00
Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии НЕмолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети ? непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!
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Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:55
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 200 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
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1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
16 апреля, суббота 19:00
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