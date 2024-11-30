Мульт в кино. Выпуск №176. Удивительные открытия

Премьера: 30.11.2024

Режиссер: Алексей Миронов, Евгений Головин, Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргсян, Марина Нефедова, Мария Парфенова, Елизавета Крупнова

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 42 минуты

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша решает стать фотографом, Катя и Эф узнают много интересного про письменность, Морена и Несмеяна попадают к болотному королю, кошечки и собачки строят снежный замок, а Волшебная кухня научит печь карельские пирожки-калитки.