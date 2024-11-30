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Мульт в кино. Выпуск №176. Удивительные открытия

Мульт в кино. Выпуск №176. Удивительные открытия

Премьера:
30.11.2024
 
Режиссер:
Алексей Миронов, Евгений Головин, Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргсян, Марина Нефедова, Мария Парфенова, Елизавета Крупнова
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
42 минуты
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша решает стать фотографом, Катя и Эф узнают много интересного про письменность, Морена и Несмеяна попадают к болотному королю, кошечки и собачки строят снежный замок, а Волшебная кухня научит печь карельские пирожки-калитки.

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