Мульт в кино. Выпуск №176. Удивительные открытия
Премьера:
30.11.2024
Режиссер:
Алексей Миронов, Евгений Головин, Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргсян, Марина Нефедова, Мария Парфенова, Елизавета Крупнова
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
42 минуты
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша решает стать фотографом, Катя и Эф узнают много интересного про письменность, Морена и Несмеяна попадают к болотному королю, кошечки и собачки строят снежный замок, а Волшебная кухня научит печь карельские пирожки-калитки.
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