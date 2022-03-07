Мульт в кино. Выпуск №138. Весна в тренде

Страна: Россия, 2022

Премьера: в РФ 12.03.2022

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: приключения, мультфильм, семейный, короткометражный, детский

Продолжительноcть: 45 мин

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Тучка становится видеоблогером, Катя и Эф отправятся в Марокко, Кошечки и собачки проходят почтовый квест, Лео и Тиг ищут цвета радуги, а Леший в Мышкине становится злым.