Мульт в кино. Выпуск №138. Весна в тренде
Страна:
Россия, 2022
Премьера:
в РФ 12.03.2022
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
приключения, мультфильм, семейный, короткометражный, детский
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Тучка становится видеоблогером, Катя и Эф отправятся в Марокко, Кошечки и собачки проходят почтовый квест, Лео и Тиг ищут цвета радуги, а Леший в Мышкине становится злым.
Сегодня
|12:00
|Ясная Поляна, дом культуры
Сегодня
|Ясная Поляна, дом культуры
|
12:00
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽