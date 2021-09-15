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Маски для Николаса

Маски для Николаса

Страна:
Мексика, 2020
 
Премьера:
в РФ 16.09.2021
 
Режиссер:
Эдуардо Риверо
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм
  
Продолжительноcть:
80 мин
  
Бюджет:
$15 500 000,00
  
Сбор в мире:
$2 826,00
 

Маленький Николас отправляется жить к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое ? сундук со сказочными костюмами, которые шила мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с тем и целое королевство, утопающее в хаосе.

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25 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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26 марта, суббота 19:00
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