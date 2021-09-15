Маски для Николаса

Страна: Мексика, 2020

Премьера: в РФ 16.09.2021

Режиссер: Эдуардо Риверо

Актеры:

Жанр: мультфильм

Продолжительноcть: 80 мин

Бюджет: $15 500 000,00

Сбор в мире: $2 826,00

Маленький Николас отправляется жить к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое ? сундук со сказочными костюмами, которые шила мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с тем и целое королевство, утопающее в хаосе.