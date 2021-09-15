Маски для Николаса
Страна:
Мексика, 2020
Премьера:
в РФ 16.09.2021
Режиссер:
Эдуардо Риверо
Актеры:
Жанр:
мультфильм
Продолжительноcть:
80 мин
Бюджет:
$15 500 000,00
Сбор в мире:
$2 826,00
Маленький Николас отправляется жить к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое ? сундук со сказочными костюмами, которые шила мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с тем и целое королевство, утопающее в хаосе.
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽