Мария
Премьера:
28.11.2024
Режиссер:
Пабло Ларраин
Актеры:
Анджелина Джоли, Валерия Голино, Коди Смит-МакФи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Кристиана Алонефтис, Каспар Филлипсон, Поль Спера, Тома Христов, Джереми Уилер, Алессандро Брессанелло, Ребекка Джонстон, Стивен Эшфилд, Ангелина Пападопулу, Лидия Кониорду
Жанр:
Биография, Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
124 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.70
Яркая, красивая и трагическая история жизни величайшей оперной певицы Марии Каллас.
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