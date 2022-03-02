Лунные приключения

Страна: Германия, Австрия, 2021

Премьера: в РФ 03.03.2022

Режиссер: Али Самади Ахади

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, детский, приключения

Продолжительноcть: 85 мин

Сбор в мире: $690 413,00

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем ? Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?