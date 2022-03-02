Лунные приключения
Страна:
Германия, Австрия, 2021
Премьера:
в РФ 03.03.2022
Режиссер:
Али Самади Ахади
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, приключения
Продолжительноcть:
85 мин
Сбор в мире:
$690 413,00
Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем ? Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?
Сегодня
|12:00
|Ясная Поляна, музей-усадьба
Сегодня
|Ясная Поляна, музей-усадьба
|
12:00
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 350 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽