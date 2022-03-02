афиша
афиша
Регистрация
Лунные приключения

Лунные приключения

Страна:
Германия, Австрия, 2021
 
Премьера:
в РФ 03.03.2022
 
Режиссер:
Али Самади Ахади
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, приключения
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Сбор в мире:
$690 413,00
 

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем ? Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

0
Касса
Коррозия металла
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Пилот
Купить билет
13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тулица-2022
Купить билет
13 марта, воскресенье 10:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
Купить билет
9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.