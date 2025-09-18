Лондон на проводе
Страна:
США, ЮАР
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Аллан Ангар
Актеры:
Джош Дюамель, Джереми Рей Тейлор, Рик Хоффман, Эйдан Гиллен, Арнольд Вослу, Нил Сандилэндс, Натан Касл, Даниа Де Вильер, Нтланла Морган Куту, Дэниел Ласкер, Карл Танинг, Мэттью Дилан Робертс, Думани Сифосету Мтия, Финнли Барнетт
Жанр:
Боевик, Комедия
Продолжительноcть:
109 минут
Возрастные ограничения:
18+
Киллер, чье последнее дело обернулось полным фиаско, решает покинуть страну. Он оказывается в новом незнакомом месте, где получает неожиданное «повышение» — ему поручают перевоспитать сына новоиспеченного криминального босса.
