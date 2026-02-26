Премьера: 26.02.2026

Режиссер: Алиса Винокур

Актеры: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гаранс Марилье, Элла Румпф, Финнеган Олдфилд, Миглен Миртчев, Катя Кривеллари, Аньер Аней, Керсти Ильвес-Савина, Адель Монтебур, Франсуа Филиппи

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — парижской Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.