Кутюр

Кутюр

Премьера:
26.02.2026
 
Режиссер:
Алиса Винокур
  
Актеры:
Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гаранс Марилье, Элла Румпф, Финнеган Олдфилд, Миглен Миртчев, Катя Кривеллари, Аньер Аней, Керсти Ильвес-Савина, Адель Монтебур, Франсуа Филиппи
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — парижской Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.

