Страна: США, 2022

Премьера: в РФ 13.01.2022

Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

Актеры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Марли Шелтон, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Дилан Миннетт, Джек Куэйд, Джасмин Савой Браун, Соня Бен Аммар

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Продолжительноcть: 120 мин

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…