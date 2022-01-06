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Крик

Крик

Страна:
США, 2022
 
Премьера:
в РФ 13.01.2022
 
Режиссер:
Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
  
Актеры:
Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Марли Шелтон, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Дилан Миннетт, Джек Куэйд, Джасмин Савой Браун, Соня Бен Аммар
  
Жанр:
ужасы, мистика, триллер
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…

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Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Вечер памяти Михаила Горшенева
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28 января, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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