Крик
Страна:
США, 2022
Премьера:
в РФ 13.01.2022
Режиссер:
Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Актеры:
Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Марли Шелтон, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Дилан Миннетт, Джек Куэйд, Джасмин Савой Браун, Соня Бен Аммар
Жанр:
ужасы, мистика, триллер
Продолжительноcть:
120 мин
Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…
Сегодня
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
13:45
14:45
16:15
17:30
18:50
20:05
21:25
22:15
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
28 января, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽