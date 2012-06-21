Королевство полной луны
Страна:
США
Премьера:
21.06.2012
Режиссер:
Уэс Андерсон
Актеры:
Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Кара Хейуорд, Тильда Суинтон, Джейсон Шварцман, Фрэнсис МакДорманд, Харви Кейтель, Джаред Гилман, Боб Балабан, Лукас Хеджес
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
7.80
1965 год, живописный остров где-то у побережья Новой Англии. Тайная переписка между двумя подростками, сиротой-изгоем Сэмом и замкнутой мечтательницей Сьюзи, выливается в дерзкий побег. В погоню за влюбленной парочкой отправляются полиция, родители и отряд бойскаутов, вот только на остров надвигается сильный шторм…
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