Королевство полной луны

Страна: США

Премьера: 21.06.2012

Режиссер: Уэс Андерсон

Актеры: Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Кара Хейуорд, Тильда Суинтон, Джейсон Шварцман, Фрэнсис МакДорманд, Харви Кейтель, Джаред Гилман, Боб Балабан, Лукас Хеджес

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.80

1965 год, живописный остров где-то у побережья Новой Англии. Тайная переписка между двумя подростками, сиротой-изгоем Сэмом и замкнутой мечтательницей Сьюзи, выливается в дерзкий побег. В погоню за влюбленной парочкой отправляются полиция, родители и отряд бойскаутов, вот только на остров надвигается сильный шторм…