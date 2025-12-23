  1. Моя Слобода
Король и Шут. Навсегда

Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Рустам Мосафир
  
Актеры:
Константин Плотников, Влад Коноплев, Илья Гришин, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Хвостиков, Евгений Антонов, Артур Панов, Вячеслав Юровских, Игорь Усачев
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
  
Возрастные ограничения:
16+
 

«Король и Шут. Навсегда» — это музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы: персонажи любимых песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка и Князя. Главный антагонист фильма — герой песни «Некромант» группы «Король и Шут».

Сегодня
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, четверг
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Люксор Тула
21:30
Алмаз Синема
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
20 февраля, пятница
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, суббота
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, воскресенье
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
