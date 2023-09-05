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Концерт отменяется

Концерт отменяется

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Наталья Першина
  
Актеры:
Дмитрий Малашенко, Спартак Сумченко, Виталий Хаев, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Артем Гайдуков, Анатолий Гущин, Настасья Самбурская, Илья Шляга, Раиса Рязанова, Гурам Баблишвили, Сергей Быстрицкий, Владимир Карпук, Ола Кейру, Дамир Беисов, Иван Злобин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
89 минут
  

Незадачливый герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля. Клаустрофобная комедия на злобу дня.

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