Концерт отменяется
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Наталья Першина
Актеры:
Дмитрий Малашенко, Спартак Сумченко, Виталий Хаев, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Артем Гайдуков, Анатолий Гущин, Настасья Самбурская, Илья Шляга, Раиса Рязанова, Гурам Баблишвили, Сергей Быстрицкий, Владимир Карпук, Ола Кейру, Дамир Беисов, Иван Злобин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
89 минут
Незадачливый герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля. Клаустрофобная комедия на злобу дня.
Сегодня
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:00
19:05
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
15:10
19:05
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:00
19:05
20:00
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
17:00
19:05
13 - 20 сентября
22 июня - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября
31 августа - 14 сентября
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