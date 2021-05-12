Иван Васильевич меняет профессию

Страна: СССР, 1973

Режиссер: Леонид Гайдай

Актеры: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов

Жанр: комедия, фантастика

Продолжительноcть: 88 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,78

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке «переселяется» великий государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и забавных событий…