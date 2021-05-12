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Иван Васильевич меняет профессию

Иван Васильевич меняет профессию

Страна:
СССР, 1973
 
Режиссер:
Леонид Гайдай
  
Актеры:
Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов
  
Жанр:
комедия, фантастика
  
Продолжительноcть:
88 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,78
          
 

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке «переселяется» великий государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и забавных событий…

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5 февраля, суббота 20:00
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