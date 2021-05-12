Иван Васильевич меняет профессию
Страна:
СССР, 1973
Режиссер:
Леонид Гайдай
Актеры:
Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов
Жанр:
комедия, фантастика
Продолжительноcть:
88 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,78
Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке «переселяется» великий государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и забавных событий…
Сегодня
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, суббота
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 января, понедельник
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
29 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
31 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽