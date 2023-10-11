Иди ко мне, детка!

Премьера: 12.10.2023

Режиссер: Ребекка Миллер

Актеры: Мариса Томей, Энн Хэтэуэй, Питер Динклейдж, Брайан д'Арси Джеймс, Йоанна Кулиг, Крис Гетард, Дэн Маттеуччи, Харлоу Джейн, Сэмюэль Х.Левин, Аалок Мехта, Мэтт Берман

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 102 минуты

Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, перевернулась с ног на голову.