Иди ко мне, детка!
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Ребекка Миллер
Актеры:
Мариса Томей, Энн Хэтэуэй, Питер Динклейдж, Брайан д'Арси Джеймс, Йоанна Кулиг, Крис Гетард, Дэн Маттеуччи, Харлоу Джейн, Сэмюэль Х.Левин, Аалок Мехта, Мэтт Берман
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
102 минуты
Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, перевернулась с ног на голову.
Сегодня
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 октября, вторник
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, среда
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
14 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
15 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
17 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
18 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
19 августа - 18 октября
18 октября, среда 00:00
24 сентября - 18 октября
11 мая - 13 октября
26 сентября - 18 октября
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