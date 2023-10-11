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Иди ко мне, детка!

Иди ко мне, детка!

Премьера:
12.10.2023
 
Режиссер:
Ребекка Миллер
  
Актеры:
Мариса Томей, Энн Хэтэуэй, Питер Динклейдж, Брайан д'Арси Джеймс, Йоанна Кулиг, Крис Гетард, Дэн Маттеуччи, Харлоу Джейн, Сэмюэль Х.Левин, Аалок Мехта, Мэтт Берман
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  

Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, перевернулась с ног на голову.

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